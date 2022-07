"Polizeiruf 110" München: Nachfolgerin von Verena Altenberger gefunden

Wokalek steht auch schon für die Krimi-Reihe vor der Kamera. In dieser Woche haben laut des Senders die Dreharbeiten am neuen Fall "Little Boxes" begonnen. Voraussichtlich bis zum 12. August soll gedreht werden. Die Ausstrahlung erfolgt dann erst im kommenden Jahr und ist für die zweite Jahreshälfte geplant. Dror Zahavi (63) führt Regie, das Drehbuch stammt von Stefan Weigl.