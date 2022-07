"Love Story" läuft bei ARTE: Taschentücher rausholen!

Halb Amerika vergoss bittere Tränen, und in Europa brach nach Arthur Hillers Verfilmung des Bestsellers von Erich Segal eine wahre Nostalgiewelle aus. Obwohl "Love Story" vernichtende Kritikerurteile einstecken musste, konnte das amerikanische Rührstück aus dem Jahre 1969 eine Einspielbilanz von 32 Millionen Dollar verzeichnen und wurde für die Film-Musik sogar mit einem Oscar ausgezeichnet. Nun wird der Klassiker im Rahmen des "Summer of Passion" bei ARTE wiederholt.

Der reiche Jurastudent Oliver Barrett (Ryan O'Neal) lernt an der Universität die ebenso arme wie hübsche Jenny Cavilleri (Ali MacGraw) kennen und lieben. Die beiden heiraten, sehr zum Leidwesen von Olivers Vater, der seinem Sohn auf Grund der "unstandesgemäßen" Verbindung kurzerhand jegliche Unterhaltszahlungen streicht. Da das Paar nicht von der Liebe allein leben kann, geht Jenny arbeiten, während Oliver erfolgreich sein Examen ablegt. Das Glück scheint perfekt. Das junge Paar bezieht gerade eine größere Wohnung, als Jenny, wie aus heiterem Himmel, die Nachricht ihrer Krankheit trifft: Sie leidet unheilbar an Leukämie.

Was machen die Darsteller heute?

Die schauspielerische Leistung von Ali MacGraw in "Love Story" brachte ihr eine Oscar-Nominierung als beste Hauptdarstellerin ein. Obwohl sie durch das Liebesdrama weltweit bekannt wurde, blieb der große Erfolg im Film- und Serienbereich aus. Es folgten mittelmäßig erfolgreiche Filme wie "Convoy", "Spiel mit der Liebe" oder "Sag mir, was du willst". Auch ihr Privatleben ähnelte dem Verlauf ihrer Karriere und war von drei Scheidungen gekennzeichnet. Februar 2021 erhielt Ali MacGraw einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame. Sie lebt heute im Alter von 83 Jahren in New Mexico.