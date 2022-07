"Lebenslinien"-Porträt: Vom Soldaten zum "Wespenberater"

Der ehemalige Bundeswehrsoldat Jan-Erik hat sich mittlerweile ganz dem Tierschutz verschrieben. Besonders liegen ihm und seiner Frau Wespen und Hornissen am Herzen. Die BR-Reihe "Lebenslinien" stellt ihn und seine Arbeit vor.

Eigentlich war Jan-Erik mal aus tiefer Überzeugung, durch seinen Dienst für Deutschland Gutes zu tun, in die Bundeswehr eingetreten. Doch nach seinem dritten Auslandseinsatz schwand seine Loyalität zur Truppe. Das aktuelle BR-"Lebenslinien"-Porträt zeigt, wie der Familienvater und Naturliebhaber einen sehr außergewöhnlichen Weg gefunden hat, sich nicht nur persönlich neu zu erfinden. Jan-Erik hat endlich auch ein "sinnvolles" Lebensprojekt gefunden – den Einsatz für Wespen und Hornissen. "Warum ich Wespen liebe" ist denn auch das BR-Porträt überschrieben.

Tatsächlich führte ihn der Weg zum Natur- und Tierschützer zunächst über einen Umweg. Weil er rasch wieder Geld verdienen musste, absolvierte der Ex-Berufssoldat eine Ausbildung zum Schädlingsbekämpfer. Dort stellte er allerdings rasch fest, dass seinen Kunden nur selten an einer "sanften" Form von Hilfe gegen die lästigen, oft auch gefährlichen Insekten gelegen war.

Nach einem Schlüsselerlebnis, als von ihm verlangt wurde, einen Wespenschwarm zu töten (was Jan-Erik verhindern wollte), sattelte er erneut um. Er arbeitete sich tiefer in sein neues Fachgebiet ein und gründete zusammen mit seiner Frau Bettina die "Wespenberatung" in Mindelheim im Unterallgäu. Mittlerweile bildet Jan-Erik erfolgreich weitere Wespenberater aus. Seine Arbeit wird von der Unteren Naturschutzbehörde unterstützt.