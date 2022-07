"Als wir tanzten" – Kritik: berührende Liebesgeschichte, wichtige Botschaft

Sinnliche Blicke, überhaupt alles Erotische, habe im georgischen Tanz nichts zu suchen, schimpft der strenge Lehrer zu Beginn von "Als wir tanzten". Erst recht keinen Platz hat in so einem Umfeld eine Liebe zwischen zwei Männern. In Georgien selbst scheinbar auch nicht: Als der Film von Levan Akin November 2019 in der Hauptstadt Tiflis gezeigt wurde, kam es zu wütenden Protesten, 27 Menschen wurden verletzt, Kinos standen unter Polizeischutz. Der Mob, der da auf den Straßen homophobe Parolen brüllte, zeigte nicht nur, wie wichtig Filme wie "Als wir tanzten" noch immer sind – er verpasste auch eine der schönsten Liebesgeschichten seit "Call Me By Your Name". Zu sehen ist der Spielfilm zum ersten Mal im Free-TV.