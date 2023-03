Judith Williams: Alle Infos zur Sky-Folge von "Her Story" über die Höhl der Löwen-Investorin

Die Sky-Serie "Her Story" hat ein besonderes Konzept: Jede Episode beleuchtet das Leben und die Karriere einer erfolgreichen Frau. Große Namen wie Barbara Schöneberger und Stefanie Giesinger waren hier schon zu Gast. Die vierte Episode der zweiten Staffel erscheint am 29. März und wird sich mit TV-Star und Unternehmerin Judith Williams beschäftigen.

Es ist kein Wunder, dass sich die Produzenten der Sky-Serie für eine Episode über Judith Williams entschieden haben. Die 51-jährige Powerfrau ist schließlich das Paradebeispiel für eine erfolgreiche Unternehmerin. Nach einer erfolgreichen Karriere als klassische Sängerin wurde sie aufgrund einer Hormontherapie, die ihre Stimme beeinträchtigte, als Moderatorin engagiert. Nachdem sie jahrelang als Gast bei einem Teleshopping-Sender arbeitete, bekam sie schlussendlich eine eigene Show, in der Williams Silber- und Goldschmuch verkaufte. Dabei war Judith Williams so erfolgreich, dass sie 2007 ein eigenes nach ihr benanntes Unternehmen, die Judith Williams GmbH, gründete. Mittlerweile vermarktet sie Kosmetik-, Mode- und Schmuckartikel. Ihr Erfolg führte dazu, dass sie 2014 in der ersten Staffel der VOX-Show "Die Höhle der Löwen" als Investorin teilnahm. Diese TV-Präsenz verhalf ihr zu nationaler Berühmtheit.