"Let's Dance": Das turbulente Liebesleben von Simone Thomalla

Für Simone Thomalla beginnt in den nächsten Wochen eine besondere Herausforderung. Die Schauspielerin nimmt an der neuen Staffel "Let's Dance" teil. Die Ex-"Tatort"-Ermittlerin würde gerne ihren runden Geburtstag in der RTL-Show feiern. Damit das klappt, müsste die 59-Jährige einige Runden weiterkommen. Doch wie sieht es aktuell im Liebesleben von Simone Thomalla aus? Wird ein neuer Partner den "Frühling"-Star anfeuern? Zuletzt verriet die gebürtige Leipzigerin Details zu ihrem Privatleben.

Das turbulente Liebesleben von Simone Thomalla Mit ihren Partnern sorgte Simone Thomalla schon des Öfteren für Schlagzeilen. Verheiratet war die Schauspielerin bislang nur einmal und zwar mit dem Vater ihrer Tochter Sophia Thomalla. Die Ehe mit dem Theaterschauspieler Andre Vetters hielt vier Jahre, bis 1995 die Trennung folgte. Die nächste Beziehung der "Let's Dance"-Tänzerin im Jahr 1996 sorgte für große Aufmerksamkeit, da der neue Mann an ihrer Seite der Schauspieler Sven Martinek wurde. Auch diese Beziehung hielt vier Jahre. Mit dem Vater der Moderatorin Esther Sedlaczekk ist sie auch heute noch freundschaftlich Verbunden. „Natürlich haben wir nicht gleich nach der Trennung den Schalter umgelegt und sind Hand in Hand als Freunde weitergelaufen. Es war eine Weile auch totale Funkstille, aber dann haben wir uns angenähert, geredet und so ist langsam die Freundschaft gewachsen“, erklärte Simone Thomalla die Beziehung zu Sven Martinek gegenüber Bunte.

Simone Thomalla und Sven Martinek verbindet heute eine innige Freundschaft (picture alliance / dpa | Jörg Carstensen)

Auch ihr nächster Partner, war kein Unbekannter. Neun Jahre lang war Simone Thomalla mit Rudi Assauer zusammen, der das Image eines Machos pflegte. Mit dem 21 Jahre älteren, ehemaligen Fußball-Profi füllte sie nicht selten die Boulevard-Blätter, bis es 2008 zur Trennung kam. 2019 verstarb Rudi Assauer im Alter von 74 Jahren an den Folgen seiner Alzheimer-Erkrankung. Mit dem Handballnationalspieler Silvio Heinevetter ging Simone Thomalla 2009 eine Beziehung ein. Des Öfteren wurde thematisiert, dass der Sportler 19 Jahre jünger als die Schauspielerin ist. 2021 erfolgte die Trennung. Für eine kürzere Zeit spielte der italienische DJ Nicolino Hermano eine Rolle in ihrem Leben, doch 2023 kam es zum Liebes-Aus.

Über 12 Jahre waren Simone Thomalla und Silvio Heinevetter ein Paar. (picture alliance / Eva Oertwig / Schroewig)

Simone Thomalla äußert sich zum Todesfall Gerüchte kamen im Sommer 2024 auf, Simone Thomalla hätte einen neuen Partner. Damit war Christoph W. aus Salzburg gemeint. Gefolgt von dramatischen Schlagzeilen. Im Dezember des letzten Jahres beging der Österreicher Selbstmord. Doch es scheint, als sei Christoph W. nur ein guter Freund und kein neuer Partner gewesen. "Man muss immer nach vorn gucken, nicht nach hinten", sagte die 59-Jährige im Januar im Interview mit Bunte über den Todesfall.

Das aktuelle Liebesleben der "Let's Dance"-Tänzerin Aktuell konzentriert sich Simone Thomalla auf ihr neustes Projekt "Let's Dance". Am 11. April feiert die gebürtige Leipzigerin ihren 60. Geburtstag. Am liebsten würde die Schauspielerin dieses Ereignis auf dem Tanzparkett feiern, doch das setzt voraus, dass sie es in dem RTL-Format weit bringt. Doch nicht nur beruflich scheint es bei der Schauspielerin aktuell gut zu laufen, auch in der Liebe. René heißt der neue Mann an ihrer Seite. Die Beziehung mit dem 55-Jährigen ist noch ganz frisch. René arbeitet beim Förderverein des Fußballclubs FSV Spandauer Kickers 1975 e.V. "René und ich sind sehr glücklich und planen unsere Zukunft miteinander", verriet Simone Thomalla der Bild. Ob ihr neuer Freund sie im "Let's Dance"-Studio anfeuert, ist bisher nicht bekannt.