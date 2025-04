Nach "Rosenheim-Cops"-Aus: Das macht Marisa Burger als Nächstes

Seit dem Serienbeginn 2002 war Marisa Burger Teil der "Rosenheim-Cops". Als Miriam Stockl wurde sie zum Serien-Liebling. Kürzlich sorgte die Schauspielerin bei zahlreichen Fans für Entsetzen, denn die 51-Jährige kündigte ihren Ausstieg aus der TV-Reihe an. Die "Rosenheim-Cops" ohne Miriam Stockl? Eigentlich undenkbar, dennoch soll die Kult-Serie fortgesetzt werden. Und was wird aus Miriam Burger? Die Schauspielerin hat nun verraten, welches Projekt sie als Nächstes angehen wird.

Marisa Burger äußert sich zur "Rosenheim-Cops"-Nachfolgerin

"Die Entscheidung, nach 25 Jahren die ,Rosenheim-Cops’ und das tolle Team vor und hinter der Kamera zu verlassen, ist mir nicht leichtgefallen. Es war eine Zeit, die mich persönlich und beruflich geprägt und bereichert hat", erklärte Marisa Burger ihren "Rosenheim-Cops"-Abschied gegenüber der "Abendzeitung". Aktuell steht die 51-Jährige für die Dreharbeiten der neuen Folgen vor der Kamera, doch nach der kommenden Jubiläumsstaffel, die im Herbst ausgestrahlt werden soll, verlässt Marisa Burger als Polizei-Mitarbeiterin die Serie. Als Nachfolgerin wünscht sie sich „jemanden, der mit genauso viel Freude, Enthusiasmus und Kreativität an die Sache rangeht, wie ich es in den letzten 25 Jahren gemacht habe". Die Schauspielerin verlässt auf eigenen Wunsch das "Rosenheim-Cops"-Team, um neue berufliche Herausforderungen anzunehmen und "den Zuschauerinnen und Zuschauern in den nächsten Jahren noch viele Facetten von mir zeigen zu können". Nun hat die gebürtige Altöttingerin ihr neustes Projekt vorgestellt.