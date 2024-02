Nach "Tatort"-Aus: Rick Okon im Interview über seine Gründe und Zukunftspläne: "Am Ende entscheidet das Bauchgefühl"

prisma: Am Sonntag läuft der letzte Tatort mit Ihnen in der Rolle des Jan Pawlak. Werden Sie vor dem Fernseher sitzen und noch einmal zuschauen?

Wir hatten das große Glück, dass die Folge „Cash“ auf dem Filmfest Lünen Kinopremiere gefeiert hat. Es war toll, sie auf der großen Leinwand zu sehen. Ich sehe das mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Die Entscheidung für den Ausstieg habe ich schon vor etwa zwei Jahren getroffen. Als ich meinen Abschied angekündigt habe, haben mir die Kollegen das schöne Gefühl gegeben, dass sie mich gerne behalten würden. Wir haben dann im Kollektiv zusammengearbeitet und überlegt. Und es hat sich dann so entwickelt, dass sich die Geschichte um Jan Pawlak in dieser Weise zuspitzt. Dass es dieses Ende geben sollte, war uns allen klar. Gemeinsam haben wir den Weg dorthin gefunden.

Die Entscheidung habe ich getroffen, weil für mich immer klar war, dass ich auch noch andere Sachen ausprobieren möchte. Kommissar im Dortmunder Tatort sein zu dürfen, war eine ganz wunderbare Möglichkeit. Der Tatort ist ein tolles Sprungbrett und gerade in Dortmund, wo auch die Privatgeschichten der Figuren eine Rolle spielen, konnten wir spannende Sachen machen. Das Team ist toll und es war immer schön, dort zu sein mit den Kollegen. Aber am Ende entscheidet dann das Bauchgefühl. Und viele der Kollegen sehe ich zum Glück weiterhin, mit Stefanie Reinsperger bin ich zum Beispiel gut befreundet.

Ich bin nie ein klassischer Tatort-Gucker geworden, der jeden Sonntag vor dem Fernseher sitzt. Aber ich mag Saarbrücken, Bremen, Berlin und Dresden ganz gerne. Ab und zu, wenn man die Kollegen mal bei Veranstaltungen trifft, tauscht man sich auch aus wie es in den jeweiligen Produktionen so läuft.

Im letzten Jahr habe ich für ZDFneo die neue Serie „Love Sucks“ gedreht, das hat viel Spaß gemacht. Es geht um Vampire und um eine Geschichte angelehnt an Romeo und Julia. Ansonsten steht alles noch ein bisschen in den Sternen. Aber ich bin zuversichtlich, dass sich alles findet.

Ich würde auch gerne mal eine Komödie spielen, so ist das nicht (lacht). Aber grundsätzlich ist es bei uns Schauspielern gerne gesehen, wenn es bei einer Figur Probleme gibt und sie nicht mehr weiterweiß. Mich hat so etwas jedenfalls immer sehr interessiert. Bei Pawlak zum Beispiel brodelt es im Inneren, er hat familiäre Probleme, bemüht sich nach außen aber immer darum, alles hinter einer Fassade zu verbergen. Eine spannende Mischung, es hat viel Spaß gemacht, den zu spielen.

Man kann das in unserem Beruf ja nicht so planen, es kommt auf die Angebote an. Ich denke, eine gute Mischung ist am besten. Serien haben den Vorteil, dass man den Figurenbogen über längere Zeit erzählen kann. Das Wichtigste für mich ist aber, dass ich emotional andocken kann an eine Figur, dass mich die Geschichte packt. Wenn ich beim Lesen des Drehbuchs das Gefühl habe, dass ich unbedingt wissen will, wie es weitergeht, dann passt es meistens.