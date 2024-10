Ströbel über echte "Bergretter"-Karriere: "hätte den Mut und die Übersicht"

Seit 10 Jahren spielt Ströbel die Hauptrolle in der ZDF-Serie. Nun hat der Darsteller ein Buch veröffentlicht, in dem er auch von seinen Erfahrungen bei den Dreharbeiten erzählt. Im Interview mit der Agentur spot on news hat er unter anderem verraten, ob er selbst das Zeug zum echten Bergretter hätte.

Doch Ströbel sieht bei sich nicht nur die Fähigkeit, ein Assistent in der Erstrettung zu werden. Auch das Interesse, sich im Bereich der Erstrettung zu engagieren, ist bei ihm ausgeprägt: "Das ist ja eine ehrenamtliche Tätigkeit. Es gibt tausend Sachen, wo man sich einsetzen und freiwillige Arbeit leisten kann. Deswegen wäre das auf jeden Fall etwas für mich, weil ich das unglaublich toll finde und sehr schätze". Warum er nicht tatsächlich im Bereich der Bergrettung tätig ist, hat laut Ströbel einen einfachen Grund. Er wohnt nämlich nicht in den Bergen.

Im Gespräch verrät der Hauptdarsteller auch, was ihn so sehr an der Arbeit der Bergretter reizt: "Viele sind heutzutage sehr auf sich selbst fokussiert und haben nicht mehr so den Blick nach außen. Viele sind nur noch mit gegenseitigem Haten beschäftigt. Da sind natürlich solche Werte - wenn man ein gemeinsames Ziel hat und eine gemeinsame Gefahr erkennt, die man bekämpfen muss - sehr wichtig. Etwas Verbindendes machen zu können, ist großartig".