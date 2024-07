Til Schweiger privat: Ein Blick auf seine Liebesbeziehungen

Til Schweiger ist einer der erfolgreichsten deutschen Schauspieler und Filmemacher. Entsprechend interessant ist auch sein Privatleben für Medien und Öffentlichkeit. Ein durchaus wechselhaftes Kapitel in Schweigers Leben sind seine Beziehungen. Hier bekommst du die wichtigsten Infos.

19 Jahre Ehe

Die erste Frau an der Seite von Til Schweiger, von der die Öffentlichkeit erfuhr, war die US-Amerikanerin Dana Carlsen. Als er sie im Jahr 1993 kennenlernte, war Schweiger in einer Beziehung, beendete diese jedoch, um mit Dana zusammen sein zu können. 1995 heiratete das Paar, und Dana nahm seinen Nachnamen an, den sie bis heute trägt. Ebenfalls 1995 bekam das Paar seinen Sohn Valentin, 1997, 1998 und 2002 folgten die Töchter Luna, Lilli und Emma.