Tom Kaulitz regt sich über Verhalten von Heidi Klum und Bill auf

Tom Kaulitz lässt an Bruder Bill und Ehefrau Heidi Klum kein gutes Haar. Im gemeinsamen Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" kritisiert der Tokio Hotel-Gitarrist das respektlose Verhalten der beiden in der Öffentlichkeit scharf.

Model Heidi Klum ist die Frau an seiner Seite, Zwillingsbruder Bill begleitet ihn sein ganzes Leben: Tokio-Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz ist mit den Eigenheiten der beiden bestens vertraut – auch mit Eigenschaften, die ihm selbst gehörig auf die Nerven gehen. Das kann – und will – der Musiker in der neuen Folge des gemeinsamen Erfolgspodcast mit Bill, "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood", gar nicht verhehlen.

Anlass für seinen Tadel ist Fanpost per Mail, die Tom Kaulitz laut vorliest: "Es scheint allgemeiner Konsens geworden zu sein, dass es in Ordnung ist, an öffentlichen Orten wie in dem Bus, der Bahn oder in Restaurants Videos und Musik laut zu hören. Ich finde das super unhöflich." Der Musiker fährt fort: "Kann man da keine Rücksicht nehmen? Ich bin gespannt, wie ihr das seht."

Toms Antwort auf die Frage fällt deutlich aus – und richtet sich direkt an sein Gegenüber: "Absolut, sie hat recht. Bill zum Beispiel." Als "Spitze des Eisbergs" bezeichnete er seinen Zwillingsbruder. "Du sitzt im Auto und alle haben Kopfhörer drin. Und du sitzt da und machst auf volle Lautstärke, postest Sachen auf volle Lautstärke. [...] Das macht mich richtig aggressiv", platzt es regelrecht aus Tom heraus.

Bill lenkt ab: "Und wer macht das noch außer mir? Bill muss sich eingestehen: "Ja, ich muss mich da outen, ich bin so jemand." Tom hingegen findet, "das macht man nicht. Das ist respektlos." Als Bill sich verteidigt, er würde das ja nicht an einem öffentlichen Ort machen, korrigiert ihn Tom und liefert direkt das passende Beispiel: "Doch, du sitzt auch oft im Flugzeug mit mir und machst das." Bills Erklärungsversuche für dieses Verhalten finden kein Gehör.

Dann lenkt der Tokio-Hotel-Sänger von sich ab: "Und wer macht das noch außer mir? Wer macht das noch?", fragt er – und weiß die Antwort natürlich selbst. "Meine Frau macht das auch", gibt Tom Kaulitz unumwunden über Heidi Klum zu. Doch auch sie wird offenbar gemaßregelt: "Und ich weise euch beide immer wieder darauf hin, auf die Art: 'Ey, kriegt ihr das nicht mit?' Das macht man doch nicht." Nun spricht Bill auch für seine Schwägerin: "Nein, das kriegt man halt nicht mit. Ich bin dann so in meinem Film. Es ist ja normal, dass man nicht gleich immer seine Kopfhörer am Start hat."

Bei Tom stößt er damit nach wie vor nur auf Unverständnis: "Das hat mit Anstand zu tun. Das ist doch respektlos", findet der. Letztlich muss sich sein Podcast-Partner doch eingestehen in dem Punkt etwas "egoistisch" zu sein.

