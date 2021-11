Bayer Leverkusen - Betis Sevilla: TV-Übertragung und Livestream

Bayer Leverkusen - Betis Sevilla im Livestream

Nach dem 1:1 in Sevilla empfängt Bayer Leverkusen am Donnerstag, 4. November, das Team von Betis nun in der BayArena. Die Partie wird live bei Streaming-Anbieter RTL+ (TVNOW) übertragen. Der Streaming-Anbieter der RTL-Gruppe zeigt alle Spiele mit deutscher Beteiligung in der Europa League und der neu geschaffenenen Conference League sowie weitere ausgewählte Spiele. Anstoß ist um 21.00 Uhr.