Paris St. Germain - RB Leipzig: Wer überträgt das Champions-League-Spiel

Bundesligist RB Leipzig ist mit zwei Niederlagen in die Champions-League-Saison 2021/22 gestartet. Nun soll ausgerechnet gegen das Star-Ensemble von Paris St. Germain die Wende eingeläutet werden. Hier finden Sie alle Infos zur Live-Übertragung.

Zum Auftakt setzte es für die Sachsen bei Manchester City eine spektakuläre 3:6-Niederlage. Noch mehr schmerzt die Heimpleite gegen den vermeintlichen Außenseiter aus Brügge. Nun steht Leipzig im Auswärtsspiel bei Paris St. Germain gehörig unter Druck. Das Spiel wird am Dienstag, 19. Oktober, ab 20.30 Uhr bei Streaming-Anbieter DAZN übertragen, Anstoß ist um 21 Uhr.

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen, es wird exklusiv bei DAZN übertragen. Allerdings gibt es im ZDF an Spieltagen immer mittwochs um 23 Uhr eine einstündige Highlight-Sendung mit Zusammenfassungen und Stimmen. Das Finale der Champions League am 28. Mai 2022 wird zusätzlich zu DAZN live im ZDF übertragen.

In der Gruppe A bekommt es RB Leipzig mit dem englischen Meister Manchester City, dem belgischen Meister Club Brügge und dem Zweiten der französischen Liga Paris St. Germain zu tun.

Wer ist in der Leipzig-Gruppe der Favorit?

Klar ist, dass Leipzig in einer Gruppe mit Manchester City und Paris St. Germain nur als Außenseiter in das Rennen um das Achtelfinal-Ticket geht. Vorjahres-Finalist City und der französische Hauptstadt-Klub, der sich jüngst mit Lionel Messi verstärkt hat, dürften im Normalfall den Gruppensieg unter sich ausmachen. Für Leipzig muss der dritte Platz und damit das Überwintern in der Europa League das Ziel sein.