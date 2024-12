"Adieu – Menschen, die wir nicht vergessen": Infos zum ZDF-Jahresrückblick

Bei keiner der großen Persönlichkeiten dürfte das Versprechen: "Menschen, die wir nicht vergessen" so sehr stimmen wie bei Franz Beckenbauer, der am 07. Januar 2024 starb. Auch ohne die große Trauerfeier in der Münchner Allianz Arena, ohne die vielen Gedenkminuten hat sich der Weltmeister – als Spieler und Trainer – für immer ins Gedächtnis eingeprägt. Große Sprüche und große Bilder wie die Einsamkeit nach dem Endspiel in Rom werden bleiben vom "Kaiser". Danach – die große Lücke wenigstens aus deutscher Sicht. Die ZDF-Korrespondentin Winnie Heescher hatte es gewiss nicht leicht, eine pietätvolle Auswahl zu treffen.