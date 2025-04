Aus und vorbei für "Marie fängt Feuer" - Fans entsetzt

"Nach insgesamt neun Staffeln beendet das ZDF die Reihe 'Marie fängt Feuer'. Die Serie startete 2016 im Rahmen des 'Herzkinos' am Sonntagabend und wurde 2022 in die Primetime am Donnerstag verlegt. Die emotionalen Geschichten rund um die Familie Reiter und die ortsansässige Feuerwehr sind nun nach 26 Folgen zu Ende gegangen, da diese zuletzt leider nicht die Resonanz bei den Zuschauerinnen und Zuschauern erzielen konnten, wie die vorherigen Staffeln", heißt es vom ZDF in einer offiziellen Mitteilung.