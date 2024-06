"Bestseller Boy": TV-Kritik zur Serienadaption des Romans auf ZDFneo

Es ist mittlerweile schon Tradition beim Spartensender ZDFneo, hochwertige europäische Produktionen im Nachtprogramm zu versenden, um sie am nächsten Morgen in der Mediathek zum Streamen bereitzustellen. Aktuelles Beispiel ist die niederländische Serie "Bestseller Boy", die in der Nacht zum Mittwoch, 26. Juni, am Stück ausgestrahlt wird.

Der Achtteiler ist eine Adaption des gleichnamigen zweiten Romans des niederländisch-marokkanischen Schriftstellers Mano Bouzamour und eine Fortsetzung seines Debüts "Samir, genannt Sam". Beide Bücher sind größtenteils autobiografisch – was im Fall des Erstlingswerks in Holland für Aufsehen sorgte, positiv wie negativ: Während der niederländische Literaturbetrieb das Buch feierte und 2014 zum meistverkauften Debütroman des Jahres machte, schlug Bouzamour aufgrund der schonungslos ehrlichen realen Bezüge heftige Ablehnung aus der marokkanischen Gemeinschaft und der eigenen Familie entgegen. Davon und vom beschwerlichen Weg des jungen Mannes zum "Bestseller Boy" erzählen sowohl der Roman als auch die Serie.

Obwohl er in "Bestseller Boy" ebenso seine eigene Geschichte erzählt wie zuvor in "Samir, genannt Sam", wählte Mano Bouzamour im Sequel einen neuen Namen für sein Alter Ego: Aus "Sam" wird in "Bestseller Boy" Mohamed, kurz "Momo". Sowohl in der Filmadaption des Debütromans als auch in der Serienadaption der Fortsetzung übernahm Shahine El-Hamus die Hauptrolle. Regie führte zudem beide Male Norbert ter Hall, der unter anderem auch schon einen Berliner "Tatort" für die ARD inszenierte.