"Nur 37 Sekunden": ARTE-Miniserie geht mysteriösem Schiffsunglück auf den Grund

Es ist der titelgebende dramatisch kurze Überlebenskampf, der die Besatzung eines Fischerbootes vor der englischen Küste ausgesetzt ist: "Nur 37 Sekunden" blieben, bevor der bretonische Trawler "Bugaled Breizh" am 15. Januar 2004 aus mysteriösen Gründen schlagartig sank. Fünf Seeleute kamen bei dem Unglück ums Leben. Es ist ein fürchterlicher Schock für ihre Familien – auch weil sie bei der Aufdeckung der näheren Unglücksumstände auf eine Mauer des Schweigens prallen. Schnell kommen Gerüchte auf: Sank das Schiff, weil es in ein geheimes Militärmanöver geriet, dessen Ausmaße vertuscht werden sollen?

Es ist ein Fall, der vor über 20 Jahren kurz Schlagzeilen auslöste, dann aber ebenso vom Radar verschwand wie einst der Unglückskutter. Regisseurin Laure de Butler hat nach einem Drehbuch von Anne Landois und Sophie Kovess-Brun daraus eine packende Dramaserie gemacht, deren sechs Teile ARTE an zwei Abenden jeweils am Donnerstag zeigt.

Die spannende, aufwendig inszenierte französische Produktion erzählt vom nervenaufreibenden Kampf um die Wahrheit – und vom zermürbenden juristischen Hickhack. Im Zentrum des Geschehens steht Marie, die Schwägerin einer der Seeleute, die die genauen Umstände es Untergangs aufdecken möchte. Ihr Verdacht: Gab es einen Zusammenhang zu einem See-Manöver in der Gegend. Das Sinken könnte ein U-Boot ausgelöst haben. Die offizielle Lesart der ermittelnden Behörden lautet allerdings ganz anders: Demnach sei der Unfall durch die Kollision mit einem Containerschiff ausgegangen. Doch Marie will sich nicht so einfach mundtot machen lassen. Sie stößt auf immer mehr Ungereimtheiten.