"Contra": Kritik zur Free-TV-Premiere des Dramas mit Christoph Maria Herbst

"In meinem Kulturkreis bedeutet Pünktlichkeit noch etwas", schimpft Prof. Dr. Richard Pohl (Christoph Maria Herbst), als die Studentin Naima Hamid (Nilam Farooq) zu spät zu seiner Jura-Vorlesung erscheint. Die fremdenfeindliche Bemerkung sorgt für Entsetzen unter den Studentinnen und Studenten, und ein Video des Vorfalls geht schnell viral. Drei Jahre nach dem großen Kinoerfolg der bitterbösen Komödie "Der Vorname" setzt sich Sönke Wortmann in "Contra" mit dem Thema der Political Correctness im universitären Umfeld auseinander. Knapp drei Jahre nach dem Kinostart ist der Film nun erstmals im Rahmen der Sendereihe "ARD SommerKino 2024" im Ersten zu sehen.

In "Contra" geht es um die Grenzen des Sagbaren. In diesem Zusammenhang sprach Wortmann im Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" anlässlich des Kinostarts von "Contra" auch über Rassismus-Vorwürfe gegen Filme wie "Vom Winde verweht": "Ich bin überhaupt sehr skeptisch, was alle Zugeständnisse betrifft, mit denen man die freie Meinungsäußerung einschränkt", sagte Wortmann. Jede Art von Zensur oder Selbstzensur sei schwierig, fuhr der heute 64-Jährige fort. Die immer häufiger zur Anwendung kommende Triggerwarnung vor älteren Filmen mit entsprechenden Inhalten findet der Regisseur allerdings gut: "So kann jeder selbst entscheiden, was er sich zumutet und was nicht."