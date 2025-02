"Der Staatsanwalt": Darum verlässt Rainer Hunold die Serie

Wegen mangelnden Publikumszuspruchs muss sich „Der Staatsanwalt“ nicht von den Bildschirmen verabschieden. Denn die letzten Folgen schalteten jeweils etwa sechs Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Ursächlich für das Aus ist vielmehr eine Entscheidung, die Hauptdarsteller Rainer Hunold getroffen hat: „Angesichts meines Alters habe ich mich daher entschlossen, den von mir in über 120 Folgen gespielten Wiesbadener Oberstaatsanwalt Bernd Reuther in den Ruhestand zu entlassen.“ Da der deutsche Schauspieler letztes Jahr seinen 75. Geburtstag feierte, kommt diese Entscheidung nicht ganz überraschend. Hunold beendet übrigens mit dieser Entscheidung seine komplette Schauspielkarriere. Dafür will er sich mehr seiner zweiten großen Leidenschaft widmen: der Bildhauerei. Das ZDF könnte die Serie natürlich mit einer neuen Hauptfigur fortführen. Der Sender hat aber bereits entsprechende Pläne dementiert. Kein Wunder: Schließlich ist Rainer Hunold der Publikumsliebling und seit 20 Jahren die große Konstante der Reihe, die ursprünglich gar nicht als solche geplant war.

Was passiert in den letzten Folgen?

Eine schlechte Nachricht vorab: Es folgen etwas überraschend nur noch vier neue Episoden der Serie. Seit Jahren bestanden die Staffeln von „Der Staatsanwalt“ hingegen immer aus doppelt so vielen Teilen. Im Mittelpunkt von „Der Tod hat Vorfahrt“ steht Sofia Nikova, die bestohlen und vergiftet wurde. An ihrem Arbeitsplatz finden sich mehrere Indizien für Versicherungsbetrug. In der zweiten Folge der 20. Staffel, „Verfeindet“, muss Bernd Reuther hingegen wegen des Mordes am Sohn einer Winzerfamilie ermitteln. Musste der junge Mann sterben, weil er der Zukunft des Weingutes im Wege stand oder lag es womöglich an einer Familienfehde? Der dritte Fall, „Tödliche Nähe“, scheint besonders knifflig, da es hier um den Tod einer äußerst beliebten Stadtführerin geht. Zudem tritt der Tatverdächtige dem Staatsanwalt und den Ermittlern mit einem berüchtigten Rechtsbeistand gegenüber. Ob sich Bernd Reuther in der letzten Folge, „Zu allem entschlossen“, mit einem furiosen Finale verabschiedet? Auf jeden Fall muss er sich mit Drohungen, die auf ihn abzielen, auseinandersetzen.