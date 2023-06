"Die Rückkehr der Sextouristen": Infos zur 3sat-Reportage

Zwei Jahre lang mussten die Sextouristen wegen Corona auf die Reise nach Thailand warten. Doch nun beginnt es wieder wie zuvor. Wolfgang Luck (ARD / NDR, Wiederholung bei 3sat) hat für seinen FIlm "Die Rückkehr der Sextouristen" vor allem deutsche Männer befragt, warum sie hier sind und was sie sich so denken. Die Argumente sind vielfältig. "Habt Mitleid mit den alten Männern!", sagt ein Tourismus-Autor in die Kamera und lobt die Einfühlsamkeit junger Sexarbeiterinnen. Es gibt alles, was der Pattaya-Tourist wissen muss über Kurz- und Langzeitprostitution, aber auch über die volle Dröhnung beim gehobenen Hotelservice, obwohl Prostitution offiziell verboten ist.