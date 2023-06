"Fantasy Island"-Star Roselyn Sánchez: "Bevor ich in Rente gehe, muss sich dieser Traum erfüllen"

Nach knapp 40 Jahren ging das Reboot der Fantasy-Serie "Fantasy Island" bei Sky an den Start. In den Hauptrollen sind Kiara Barnes, John Gabriel Rodriquez und Roselyn Sánchez zu sehen. Letztere verriet nun, welche Träume sie mit 50 Jahren verfolgt.

Die Serie zog zwischen 1977 und 1984 viele Millionen Menschen in ihren Bann: In der US-Produktion "Fantasy Island" empfing Millionär Mr. Roarke seine Gäste zum Preis von 50.000 Dollar auf einer tropischen Insel, wo er ihnen ihre innigsten Wünsche erfüllte. Und auch im Reboot der Serie (zu sehen auf Sky) geht es hoch her. Darin schlüpft "Devious Maids"-Star Roseyln Sánchez in die Rolle der Elena Roarke, die als Großnichte das Erbe des mysteriösen Millionärs fortführt.

Roseyln Sánchez: "Mir fehlt jetzt noch ein Broadway-Stück" Gegenüber teleschau verriet die leidenschaftliche Sängerin, Schauspielerin und Tänzerin nun, welche Fantasien sie insgeheim hegt. "Ich habe mit 21 Jahren meine Heimat in Puerto Rico verlassen, weil ich groß rauskommen wollte. Mein Traum war es damals immer, in einem Broadway-Stück mitzumachen", erinnert sie sich. "Mittlerweile habe ich es geschafft, an großen Filmprojekten und TV-Shows mitzuwirken." Für ihr Album hat sie sogar einen Latin Grammy gewonnen. Was ihr jetzt noch fehle: ein Broadway-Stück. "Bevor ich in Rente gehe, muss sich dieser Traum erfüllen." Sanchez, die Anfang April ihren 50. Geburtstag feierte, ergänzt gegenüber prisma: "Ich bin eine Macherin und grüble nicht gerne über ungelegte Eier. Ich frage mich nie, ob etwas passieren wird, sondern wann. Ich visualisiere meine Träume und setze sie dann in die Tat um."

Anstatt mit ihrer Karriere und ihrem Alter zu hadern, scheint die Schauspielerin voller Optimismus in die Zukunft zu blicken. Sie erklärt daher voller Stolz: "Als Kind dachte ich immer, dass Menschen in ihren 50-ern alt wären. Als ich 40 wurde, hat es sich aber stattdessen wie der Anfang meines Lebens angefühlt", schwärmt sie. "Jetzt bin ich 50 geworden und bin mir sicher, dass es das beste Kapitel werden wird. Ich freue mich auf alles, was noch kommt!"