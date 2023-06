"Secret Invasion": Drohne wird vom Marvel-Set geschossen um Spoiler zu verhindern

"Sex and the City"-Spin-off

"And Just Like That..."-Star Sarita Choudhury wäre gerne mehr wie ihre Serienfigur

Sarita Choudhury ist derzeit wieder als Seema Patel in dem "Sex and the City"-Spin-off "And Just Like That ..." zu sehen. Wie die britische Schauspielerin nun in einem Interview verriet, habe sie selbst jedoch nur wenig mit der taffen Immobilienmaklerin gemein.

