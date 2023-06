Lisa Bassenge: Musikerin Im Interview: Sie spricht über ihr drittes Album und die Liebe zur Musik

Lisa Bassenge ist zurück, und sie hat Blumen mitgebracht. Mit „Wildflowers“ vollendet sie ihre Trio-Trilogie, wieder mit Jacob Karlzon am Klavier und Andreas Lang am Bass – wie schon bei „Borrowed and Blue“ (2018) und „Mothers“ (2020). In prisma verrät die Sängerin, warum skandinavische Musiker so besonders sind und weshalb ihr Musikgeschmack so vielfältig ist.

Das Trio spielt in Stuttgart (BIX) am 22. Juni, in Bonn (Dottendorfer Jazznacht) am 23. Juni, in Potsdam (Villa Schöningen) am 24. Juni., in Berlin (A- Trane) am 25. Juni, am 12. August in Jerichow (Jazz im Kloster), am 9. September in Lübeck (Travejazz), am 30. September in Dötlingen (Kultur hinterm Feld) und am 6. Januar in der Elbphilharmonie in Hamburg.