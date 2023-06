"The Crowded Room"-Star Emmy Rossum: "Es war schwierig, den Ballast am Ende eines Drehtages loszulassen"

Es gibt Neues für Fans von True-Crime-Dramen und Psycho-Thrillern: In der US-Serie "The Crowded Room" (zu sehen auf Apple TV+), die auf der wahren Geschichte des angeklagten Mörders Billy Milligan beruht, ist nichts so wie es scheint. Neben "Spiderman"-Held Tom Holland und "Mean Girls"-Darstellerin Amanda Seyfried wird auch US-Star Emmy Rossum in den insgesamt zehn Episoden eine der Hauptrollen spielen. Rossum, die bereits in jungen Jahren durch "Das Phantom der Oper" und "Shameless" berühmt wurde, schlüpft in "The Crowded Room" in die Rolle der Candy Sullivan, die mit Sohn Danny (Tom Holland) eine komplizierte Beziehung führt. Im Interview verrät Emmy Rossum nun, dass sie lange Zeit Schwierigkeiten hatte, sich mit ihrer Rolle identifizieren zu können.