"The Witcher" Staffel 3: Alle Infos zur dritten Staffel der Netflix-Erfolgsserie mit Henry Cavill

Die Nachricht war für viele „The Witcher“-Fans ein Schock: Geralt von Riva-Darsteller Henry Cavill wird bei der vierten Staffel der Fantasy-Serie nicht mehr dabei sein. In seine Fußstapfen soll „Die Tribute von Panem“-Star Liam Hemsworth treten, wie im November 2022 bekannt wurde. In der dritten Staffel, die am 29. Juni startet, sehen wir Henry Cavill damit ein letztes Mal in seiner Paraderolle als grummeligen, aber liebenswürdigen Hexer. Hier kommen alle Infos zu Staffel drei.

Netflix spannt Fans auf die Folter – „The Witcher“ Staffel drei wird zweigeteilt Jahrelang hat Netflix eine Staffel einer beliebigen Serie auf einen Schlag veröffentlicht. Abonnentinnen und Abonnenten konnten also theoretisch alle Folgen direkt hintereinander ansehen. Die Streaming-Plattform prägte damit ganz wesentlich den Begriff „Binge Watching“ mit. Inzwischen geht Netflix jedoch andere Wege. Unter anderem bei der vierten Staffel der Mystery-Serie „Stranger Things“, die im vergangenen Jahr in zwei Teilen veröffentlicht wurde. Damit orientierte sich Netflix am Konkurrenten Disney Plus, der mit diesem Modell oft erfolgreich ist.

Auch die dritte Staffel der Fantasy-Serie „The Witcher“, die insgesamt acht Folgen umfasst, folgt diesem Beispiel. Am 29. Juni 2023 gehen auf Netflix die ersten fünf Episoden an den Start. Dann ist erst einmal Warten angesagt, denn die Folgen sechs bis acht werden erst ab dem 27. Juli bei dem Streaming-Dienst zu sehen sein – und damit exakt vier Wochen nach den ersten Folgen der dritten Staffel.

Darum geht’s in der dritten und letzten „The Witcher“-Staffel mit Henry Cavill Wie Fans natürlich wissen, basiert die Serie auf den Büchern des polnischen Autors Andrzej Sapkowski. In der ersten Staffel dienten noch Kurzgeschichten aus den Sammelbänden „Der letzte Wunsch“ und „Das Schwert der Vorsehung“ als Vorlage. Die zweite Staffel widmete sich dann vor allem dem Roman „Das Erbe der Elfen“, dem ersten von fünf Teilen der Pentalogie. Folgerichtig stehen in der dritten Staffel die Geschehnisse aus dem zweiten Roman „Die Zeit der Verachtung“ im Fokus.

Auch in der dritten Staffel nehmen sich die Autorinnen und Autoren unter der Leitung von Showrunnerin Lauren Schmidt Hissrich einige Freiheiten. So gibt es anstatt einer komplett originalgetreuen Adaption einige Änderungen und neue Storylines. Bei den Fans der Bücher hat das teilweise führ Unmut gesorgt. Eine zentrale Rolle soll die Ausbildung Ciris durch Yennefer und Geralt einnehmen. Die verläuft jedoch alles andere als gefahrlos. Neben den üblichen Monstern haben es nämlich vor allem die Bruderschaft der Zauberer und die Elfen auf Ciri abgesehen – und damit riskieren auch Yennefer und Geralt ihr Leben.

Netflix gibt vorab einen Einblick auf die Handlung Einen Vorgeschmack auf die neuen Folgen liefern ein Teaser sowie ein Trailer, die Netflix inzwischen veröffentlicht hat. Daneben gibt es auch eine offizielle Handlungsbeschreibung: „Während Monarchen, Magier und Bestien des Kontinents um sie wetteifern, versteckt Geralt Ciri von Cintra und ist entschlossen, seine wiedervereinte Familie vor denen zu schützen, die sie zu zerstören drohen. Yennefer, der Ciris magische Ausbildung anvertraut wurde, führt sie zur geschützten Festung Aretuza, wo sie hofft, mehr über die ungenutzten Kräfte des Mädchens herauszufinden; stattdessen entdecken sie, dass sie in einem Schlachtfeld aus politischer Korruption, dunkler Magie und Verrat gelandet sind. Sie müssen sich wehren, alles aufs Spiel setzen – oder riskieren, einander für immer zu verlieren.“

Der „The Witcher“-Cast für die dritte Staffel Viele bekannte Gesichter aus den ersten beiden Staffeln sind auch in der dritten Staffel wieder mit von der Partie. Darunter die drei wohl wichtigsten: Freya Allan als Prinzessin Cirilla (Ciri), Anya Chalotra als Magierin Yennefer und ein letztes Mal Henry Cavill als namensgebender Hexer Geralt von Riva. Neben den dreien und weiteren Darstellerinnen und Darstellern aus den ersten beiden Staffeln, stoßen in Staffel drei aber auch neue Mitglieder zum Cast dazu.

So wurde die Figur des Feuermagiers Rience für die dritte Staffel umbesetzt. Bisher spielte Chris Fulton den Bösewicht mit der Brandnarbe im Gesicht. Fulton hat unter anderem auch in den Serien „Bridgerton“ und „Succession“ mitgewirkt. Für Staffel drei ersetzt ihn Sam Woolf (bekannt aus „The Crown“). Grund dafür ist, dass Fulton für die siebte Staffel der Serie „Outlander“ gecastet wurde. Die wurde ungefähr zeitgleich mit der neuen Staffel von „The Witcher“ gedreht.