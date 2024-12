Diese US-Rock-Legende wird neuer "Tatort"-Star in Bremen

Die New Yorker Vollblutmusikerin wurde 1978 durch einen Auftritt in der Fernsehsendung "Bio's Bahnhof" bekannt. Sie tourte mit ihrem Fan-Freund Udo Lindenberg und avancierte in den frühen 80ern zu einer der bekanntesten Rockstimmen hierzulande. Erfolge waren im Herbst 1981 der Top-10-Hit "Rock 'n' Roll Gypsy" oder Alben wie "Schneider with the Kick". In den späten 80-ern wechselte Schneider ins Musical- und Schauspielfach. Schneider lebte ab 2007 in Berlin und hat seit 2018 ihren Wohnsitz in Hamburg. Nach Bremen ist es von dort nicht sehr weit.