Diesem Sender hat RTL die "James Bond"-Rechte für 2025 abgeluchst

Es ist eine historische Pause: Schon drei Jahre ist es her, seit der letzte Bond-Film "Keine Zeit zu sterben" in den Kinos lief – und noch immer steht kein offizieller Nachfolger für Daniel Craig fest. Doch Fans haben Glück im Unglück, denn RTL hat sich gerade die Lizenz zur Free-TV-Ausstrahlung aller 25 Bond-Streifen gesichert. Damit dürften die Kultfilme ab 2025 immer wieder bei RTL, VOX & Co. zu sehen sein. Bis zum Frühjahr 2024 durften die Filme im Free-TV nur bei ProSiebenSat.1 laufen. Bei RTL lagen die Übertragungsrechte zuletzt bis im Herbst 2022.