Dieser Roboter wird Herzen brechen – 'Sunny' auf Apple TV+

Dass Japan ein Ort zwischen Tradition und High Tech-Moderne ist, aber auch zwischen schwermütiger Steifheit und Gaga-Wahnsinn, wissen westliche Zuschauer spätestens seit Sofia Coppolas Kino-Ballade "Lost in Translation" (2003). Die zehnteilige Apple-Serie "Sunny" (zwei Episoden zum Start am Mittwoch, 10. Juli, danach gibt es jeden Mittwoch eine neue Folge bis zum 4. September) wirkt wie ein leicht überdrehtes Dramedy-Update der vor gut 20 Jahren von Coppola beschriebenen Welt. Es geht um die Amerikanerin Suzie (Rashida Jones), die gerade Ehemann Masa (Hidetoshi Nishijima) und ihren kleinen Sohn verloren hat. Beide gelten seit einem Flugzeugabsturz als vermisst. Zum Trost bekommt die Trauernde den drolligen Haushaltsroboter Sunny geschenkt. Angeblich wurde die Maschine von ihrem Mann, eigentlich Kühlschrank-Entwickler, konstruiert.

Suzie lehnt den schneeweißen Mitbewohner mit dem aufgeschalteten Smiley-Gesicht anfangs ab – und traut ihm nicht über den Weg. Dennoch hilft der Roboter ihr gegen die Einsamkeit. Weil einiges, was Suzie über ihren Mann zu wissen glaubte, plötzlich nicht mehr so recht zu stimmen scheint, recherchiert sie in Begleitung ihres Roboters im Leben Masas und in dessen arbeitgebenden Konzern herum. Dabei trifft sie auf allerhand Wunderliches und Gefährliches, das am Ende einer jeden Folge gerne mal als Cliffhanger fungiert. "Sunny" entstand unter den Fittichen von Showrunnerin und ausführenden Produzentin Katie Robbins ("Station Eleven"), die den gleichnamigen Roman des in Japan lebenden Iren Colin O'Sullivan adaptierte.