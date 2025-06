"Duell der Gartenprofis": Die Infos zur neuen Staffel im ZDF

Ja, wo buddeln, bauen und pflanzen sie denn? – Da kann man bei "Duell der Gartenprofis" schon mal den Überblick verlieren. Bereits am Mittwoch, 23. April, 19.25 Uhr, startete die erfolgreiche ZDF-Dokuserie mit Moderatorin Eva Brenner in die neunte Staffel. Während die ersten drei der insgesamt zwölf neuen Ausgaben auf ebendiesem Sendeplatz zu sehen sind, müssen sich die Fans für die Folgen vier bis zwölf den Sonntag im Kalender rot markieren. Denn dort geht es ab Sonntag, 1. Juni, 14.10 Uhr, weiter mit Staffel neun.

Wie gehabt kämpfen je zwei professionelle Gärtnerinnen und Gärtner um den Auftrag, Garten- oder Balkonbesitzern zum Traum in Grün zu verhelfen. Sie erstellen Konzepte und versuchen dabei, nicht nur auf die Kosten zu achten, sondern auch auf die individuellen Wünsche und Bedürfnisse einzelner Familienmitglieder einzugehen. Sobald die Entscheidung für eines der beiden Konzepte gefallen ist, machen sich die Gartenprofis mit ihren Teams an die Neugestaltung. Zu den Profis zählen in dieser Staffel unter anderem Alexandra Lehne, Frank Dietl, Marius Surmann, Nico Sollazzo, Davit Arican und Frank Riese.