"Dünentod – Ein Nordsee-Krimi": Kritik zum Krimi mit Pia Barucki

Hoffnung und Heimat

Ein Hof voller Liebe: Die Papes helfen bis zum Schluss

Nicole und Frank Pape öffnen ihr Heim für Menschen in Not. Die "37°"-Reportage zeigt, wie das Paar Todkranke, Trauernde und Traumatisierte bis ans Lebensende begleitet. Der Hof in Ost-Westfalen bietet nicht nur Hilfe, sondern auch Hoffnung und ein Zuhause auf Zeit.

MEHR