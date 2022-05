Eintracht Frankfurt: Empfang auf dem Römer wird live übertragen

Eintracht Frankfurt feiert seinen ersten internationalen Titel nach 42 Jahren – und die Stadt steht Kopf. Am Donnerstag wird die Mannschaft auf dem Römer empfangen und gefeiert. Der Hessische Rundfunk überträgt den Empfang live. im Fernsehen und per Livestream .

Die Eintracht hatte am Mittwochabend eine einzigartige Europapokal-Saison mit dem Titel in der UEFA Europa League gekrönt. Im Finale in Sevilla setzte sich der Bundesligist mit 6:5 nach Elfmeterschießen gegen die Glasgow Rangers durch. Zuvor hatten die Hessen u.a. den großen FC Barcelona aus dem Turnier geworfen. Zuletzt hatte Eintracht Frankfurt 1980 einen internationalen Titel geholt, den UEFA-Cup.

Wenn wird der Eintracht-Empfang übertragen?

Die Mannschaft soll gegen 18 Uhr am Frankfurter Flughafen landen. Von da geht es per Autokorso in die Innenstadt. Im Rathaus wird die Mannschaft geehrt, Spieler und Trainer werden sich in das Goldene Buch der Stadt eintragen. Vom Rathausbalkon aus wird dann den Fans auf dem Römerberg in Frankfurt der Pokal präsentiert.