GNTM 2022 – Finale: die Kandidatinnen im Check

Fünf sehr unterschiedliche Frauen kämpfen am Donnerstag im Finale um den Titel "Germany's nect Topmodel". Die jüngste Finalistin ist 18 Jahre alt, die älteste 50 – und die beiden sind Mutter und Tochter. Doch wer hat die größten Chancen auf den Titel?

Lou-Anne (18), ihre Mutter Martina (50), Anita (21), Luca (20) und Noella (25) haben es ins GNTM-Finale geschafft. Am Donnerstag (26. Mai) entscheidet sich in einer großen Live-Show, wer die 17. GNTM-Siegerin wird. Wer ist die Favoritin? Wie war der Weg der Teilnehmerinnen ins Finale? Und wie schätzt Heidi Klum ihre angehenden Topmodels ein? Die Kandidaten im Check.

Lou-Anne (18) aus Klosterneuburg/Österreich Die große Blonde mit dem Kurzhaarschnitt glänzt mit einer unfassbaren Coolness und viel Selbstbewusstsein. Während sie zu Beginn der Staffel noch eher im Schatten ihre Mutter stand, ist das nun definitiv nicht mehr so. Lou-Anne wird von Heidi Klum, den Fotografen und den wechselnden Gast-Juroren mit Lob nur so überhäuft.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Das sagt Heidi: "Lou-Anne, die sich groß und selbstbewusst präsentiert, ohne sich dabei hinter einer wallenden langen Mähne zu verstecken. Sie modelt mit einer Selbstverständlichkeit, die ihr eine mega Präsenz und Ausstrahlung verleiht."

Unsere Prognose: Lou-Anne darf nach den Eindrücken der vergangenen Wochen durchaus als Top-Favoritin auf den Titel betrachtet werden.

Martina (50) aus Klosterneuburg/Österreich Drei Best-Ager-Models bewarben sich um den Titel "Germany's next Topmodel", Martina hat es als einzige ins Finale geschafft. Ihre Paradedisziplin ist der Walk, bei Fotoshootings tut sie sich manchmal etwas schwerer. Dennoch kam Martina auch bei den Kunden gut an und landete mehrere Jobs.

Das sagt Heidi: "Ich konnte von Anfang an Martinas Kampfgeist spüren - Modeln ist ihre Leidenschaft und das merkt man. Martina hat sich nicht nur in mein Herz gemodelt, sondern auch in das von vielen Kunden."

Unsere Prognose: Auch wenn eine ältere Siegerin wunderbar zum diesjährigen Konzept der Sendung passen würde, glauben wir bei Martina nicht an den Titel. Denn manchmal steht ihr ihr großer Ehrgeiz im Weg und sie wirkt etwas verkrampft.

Das sagt Heidi: "Anita hat den klassisch gewohnten Look eines Models: Groß, schlank, langes Haar. Auch wenn sie sich in den letzten 16 Wochen oft unnötig viele Sorgen gemacht hat, konnte sie mich trotzdem immer wieder in ihren Bann ziehen und hat super abgeliefert."

Prognose: Eine Siegerin mit "klassisch gewohntem Look eines Models" (Heidi Klum)? Das würde eigentlich nicht zu dieser Staffel passen.

Noella (25) aus Berlin Immer Drama um Noella: Die Berlinerin eckte mit ihrer direkten Art immer wieder an und vergoss im Laufe der Staffel so manche Träne. Nicht immer lieferte sie konstant ab, doch wenn sie ablieferte, waren Fotografen und Gast-Juroren hin und weg. Auch bei den Kunden kam die 25-Jährige bestens an und schnappte sich verschiedene Jobs.

Das sagt Heidi: "Noella hat einen speziellen Look, eine ganz eigene Art zu Posen und auch ihr Walk hat Wiedererkennungswert, genauso wie ihr Lachen, das ich liebe."

Prognose: Ihre vielen Jobs und ihre ungewöhnliche Art sind ein Trumpf. Für uns ist Noella neben Lou-Anne tatsächlich die Favoritin auf den Titel – auch wenn sie im Halbfinale zittern musste.

Luca (20) aus München Auf Luca war eigentlich immer Verlass. Ohne Allüren zeigte sie immer wieder starke Leistungen und schaffte es so ins Finale. Schwankungen und Zweifel? Die gab es bei Luca kaum.

Das sagt Heidi: "Lucas solider erster Walk in Griechenland hat mich in Woche 1 bereits begeistert – diese Begeisterung hat 16 Wochen angehalten. Luca ist immer mit voller Power dabei. Ich liebe ihren Elan und ich liebe ihre neue Lockenmähne."

Prognose: Luca hat über Wochen überzeugt und sicherlich das Zeug zum Model. Für den Titel reicht es nach unserer Prognose aber nicht.

Das GNTM-Finale findet in diesem Jahr in Köln statt. Wer sich den Titel holt, zeigt ProSieben an Christi-Himmelfahrt ab 20.15 Uhr live.