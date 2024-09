Gütnher Jauch provoziert "WWM?"-Kandidatin: "Erfolgreiche Frauen reden weniger"

Telse Bus beschrieb sich zu Beginn ihres Auftritts bei "Wer wird Millionär?" als "nordisch by nature". Die Hamburgerin hat in Groß-Fredenwalde in der Uckermark ihre Wahlheimat gefunden. "Frau Merkel hat mal um die Ecke gewohnt", wusste sie. Offen bekannte die Food-Designerin: "Ich bin ein bisschen finanziell zerstört." Günther Jauch darauf: "Alle finanziell Zerstörten landen früher oder später bei mir." Er versprach, "direkte Abhilfe" zu schaffen.