Stimme von Darth Vader tot: Hollywood trauert um James Earl Jones!

Gewalt in Paarbeziehungen

Seinen ersten Kino-Auftritt hatte James Earl Jones 1963 in einem Film, der heute als absoluter Klassiker gilt, in Stanley Kubricks Kriegssatire "Dr. Seltsam oder: Wie ich lernte, die Bombe zu lieben". In "Die große weiße Hoffnung" verkörperte er 1970 Jack Johnson, den ersten schwarzen Boxweltmeister im Schwergewicht. Für seine Darstellung erhielt Jones seine erste Oscarnominierung.