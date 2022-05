Höhle der Löwen 2022: Maschmeyer und Glagau stellen Scheck aus

Eine gute Sache, aber kein Investment Case: Die Gründer von "NetzBeweis" haben es in der "Höhle der Löwen" nicht leicht. Doch dann sorgen Carsten Maschmeyer und Nils Glagau für eine Premiere.

Doch dann passiert etwas, das es noch nie in der "Höhle der Löwen". Nach einer kurzen Besprechung mit Nils Glagau stellt Carsten Maschmeyer den Gründern einen Scheck über die gewünschte Investitionssumme von 90.000 Euro aus. "Ihr seid kein Investitionsfall für Venture Capitalists oder Unternehmer", sagt Maschmeyer. "Aber: Wenn nur eine Depression, ein Suizid verhindert wird (...), dann ist das mega lohnend." Er und Glagau steigen also ohne weitere Prüfung ein. "Für das, wofür Sie kämpfen lohnt es sich, mitzukämpfen", so Maschmeyer.