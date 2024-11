Jetzt herrscht Klarheit: Pietro Lombardi äußert sich zum DSDS-Aus

Nun ist Schluss mit den Spekulationen um Pietro Lombardi und DSDS. In den letzten Wochen kamen Gerüchte auf, der Sänger fliegt aus der RTL-Show. Dem 32-Jährige wurde vorgeworfen, gewalttätig gegenüber seiner Verlobten geworden zu sein. Am Freitagvormittag hat Pietro Lombardi die Bombe nun platze lassen. Der Sänger wird die Castingshow verlassen.

Die Schlagzeilen der vergangenen Wochen sind an Pietro Lombardi nicht vorbeigegangen. "Pietro, Bushido, Pietro, Bushido...", sagt der DSDS-Star auf Instagram und räumt mit den Gerüchten auf. "Aber wisst ihr, was noch viel wichtiger ist, als Pietro und noch viel wichtiger ist, als Bushido? Danke zu sagen. Danke für eine tolle Reise, DSDS!", erklärt der gebürtige Karlsruher. DSDS sei für ihn zur Familie geworden: "Ich war stolz, ein Teil davon gewesen zu sein".

Pietro Lombardi im DSDS-Finale dabei

Doch das DSDS-Aus gilt erst für das nächste Jahr. Am Staffel-Finale am Samstag, dem 9. November wird Pietro Lombardi dabei sein. "Natürlich bin ich dabei! Hundert Prozent. Ich werde jede Sekunde noch genießen, denn ich lass’ meine Finalisten niemals im Stich. Ich war selber Kandidat und ich weiß, wie toll es ist, da im Finale zu stehen und deswegen werde ich ihnen alles noch mit auf den Weg geben, was ich in den Jahren gelernt habe", stellt der 32-Jährige klar.