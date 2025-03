Konflikte und Neuerungen bei "Marie fängt Feuer": Darauf müssen sich die Zuschauer gefasst machen

Letztes Jahr gab es einen goldenen Oktober für Fans der Serie „Marie fängt Feuer“. Denn das ZDF sendete in diesem Monat gleich vier neue Folgen der Herzkino-Reihe. 2023 war hingegen keine einzige neue Episode zu sehen. Droht 2025 also wieder eine Durststrecke? Nein, denn schon bald steht die neunte Staffel der Serie mit vier neuen Teilen an. Wir verraten, wo es Neuerungen gibt, welche Konflikte sich ereignen und wann die neuen Folgen ausgestrahlt werden.