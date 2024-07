"Lass dich überwachen!": Jan Böhmermann enthüllt Internet-Sünden

In 'Lass dich überwachen!' deckt Jan Böhmermann wieder pikante Internet-Posts seiner Studiogäste auf. Die Comedy-Show im ZDF sorgt für Überraschungen und Unterhaltung.

Das digitale Gedächtnis

Heutzutage landen die skurrilsten Dinge im Netz. Peinliche Posts und Pannen dienen zur Belustigung von Social Media-Nutzerinnen und Nutzern auf TikTok, Instagram und Co. Eines darf man dabei aber nicht vergessen: Das Internet vergisst nie! Und genau darauf will Journalist Jan Böhmermann mit seiner Comedy-Show "Lass dich überwachen!" aufmerksam machen. Er und sein Team durchforsten nun in der sechsten Folge des Formats erneut die Online-Welt nach pikanten Clips und persönlichen Informationen sowie Internetaktivitäten nichtsahnender Zuschauerinnen und Zuschauern im Studio. Da kommt womöglich die ein oder andere Geschmacklosigkeit oder sogar mal eine Jugendsünde ans Licht. Schließlich widmet sich Böhmermann zur besten Sendezeit ganze 90 Minuten nur einem Thema: dem Scan von Social-Media-Profilen seiner Zuschauer. Und die ZDF-Redaktion arbeitet gründlich ... Eine Überraschung jagt die nächste.