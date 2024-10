"Love Island VIP": Diese Promis und Ex-Paare sind dabei

Der Koffercheck

"Sommerhaus der Stars": Das haben die Promis in ihren Koffern

Die "Sommerhause der Stars" haben sich vor ihrem Einzug einem Koffercheck unterzogen. "Oh, haben wir noch irgendwas Illegales da drin?", machte sich Sam Dylan vor dem Gepäck öffnen noch Sorgen, während Theresia versucht, eine "Sommerhaus der Stars"-Regel zu umgehen. Und was haben die Promis nun alles dabei? Auf Instagram haben die Reality-Stars einen Einblick in ihre Koffer gewährt.

MEHR