"Micha denkt groß": Kritik zur Komödie mit Charly Hübner

In "Micha denkt groß" träumt Charly Hübner von einer Wellness-Oase in Klein-Schappleben. Die ARD zeigt die TV-Premiere der Komödie über große Visionen und Herausforderungen.

"Ick sach mal so: Die Zukunft liegt hier!", spricht Micha ins Telefon. Und blickt dabei auf ein großes, vertrocknetes, ödes Feld. – Da schwingt schon viel mit von dem staubtrockenen Humor, der diesen Film auszeichnet. Und wohl kaum jemand könnte ihn besser transportieren als Charly Hübner, der Hauptdarsteller in "Micha denkt groß". Es ist nach dem Grimme-Preis-prämierten Erfolg "Für immer Sommer 90" (2020) das nächste gemeinsame Projekt von Hübner und den Kreativköpfen Jan Georg Schütte und Lars Jessen (Drehbuch und Regie). Nachdem die Tragikomödie erst vor wenigen Monaten im Kino lief, zeigt die ARD "Micha denkt groß" jetzt als TV-Premiere (ab 30. Oktober, 20.15 Uhr, in der ARD Mediathek).

Die Zukunft, hier in Klein-Schappleben? Meint Micha das wirklich ernst? Und ob! "Hier entsteht so richtig wat Großes", posaunt der Game-Designer und Selfmade-Unternehmer, nachdem er aus Berlin in seine Heimat in Sachsen-Anhalt zurückgekehrt ist. Es gab da mal ein Hotel, das seinen Eltern gehörte. Jetzt soll daraus ein New-Age-Luxustempel mit Wellness-Spa und allem Pipapo werden. "Highspeed-Internet, feine vegane Küche und über 120 Kaffee-Spezialitäten" verspricht ein Imagefilm, den Micha vor versammelter Dorfgemeinschaft zeigt. Alles für die "ideale Soul-Body-Balance"! Verhaltener Beifall, fragende Blicke ... Soul-Body-Was bitte?