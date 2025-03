Mit Florian Silbereisen: Diesen Traumort steuert „Das Traumschiff“ Ostern an

Die Oster- und Weihnachtsfeiertage sind von vielen Bräuchen und Traditionen geprägt. Für zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer gehört auch das gemeinsame Anschauen des „Traumschiffs“ dazu. Wohin die Reise an Ostern geht, erfährst du hier.

Weiterhin vier Sendetermine pro Jahr Bereits seit 1981 können die Reisen und Abenteuer der Schiffsbesatzung sowie der Passagiere im ZDF verfolgt werden. Anfangs wurde die Serie wöchentlich ausgestrahlt. Im Laufe der Jahre hat sich das Sendeschema verändert, und mittlerweile werden pro Jahr vier Folgen ausgestrahlt – jeweils eine zu Ostern, Weihnachten, Neujahr und Ende November. Auch die Kreuzfahrtschiffe, die als Drehorte und Kulisse dienen, haben sich in dieser Zeit verändert. Die seit 2015 genutzte „Amadea“ ist das bisher fünfte Schiff, auf dem die Dreharbeiten für die Serie stattfinden.

Bekannte Crew bleibt an Bord Auch in der kommenden Folge gibt es ein Wiedersehen mit der bekannten „Traumschiff“-Crew. Das Kommando über das Schiff hat weiterhin Kapitän Max Parger, gespielt von Florian Silbereisen. Als Staff-Kapitän Martin Grimm und Hoteldirektorin Hanna Liebhold kehren Barbara Wussow und Daniel Morgenroth in ihre Rollen zurück. Auch Collien Ulmen-Fernandes (Schiffsärztin Dr. Jessica Delgado) und Harald Schmidt (Kreuzfahrtdirektor Oskar Schifferle) sind wieder mit dabei. Zudem wird die Unternehmerin Judith Williams in dieser Folge als prominenter Gaststar zu sehen sein. TV-Größe und Comedian Atze Schröder hat ebenfalls einen Gastauftritt.

Miami Vice-Feeling am Ostersonntag Am Ostersonntag nimmt das „Traumschiff“ Kurs auf die amerikanische Ostküste. Die Handlung spielt im US-Bundesstaat Florida, insbesondere in der weltbekannten Metropole Miami. Die Stadt am Atlantischen Ozean ist für ihre palmengesäumten Strände, das türkisblaue Wasser und ihre kulturelle Vielfalt bekannt. Natürlich werden auch ikonische Sehenswürdigkeiten gezeigt – darunter der Ocean Drive mit seinen berühmten Art-déco-Hotels und das Stadtviertel Little Havana. Auch ein Abstecher in die Everglades erwartet die Zuschauer.

Living the American Dream Im Zentrum dieser Folge stehen familiäre Konflikte und eine turbulente Familienkonstellation. Die 18-jährige Passagierin Lena liegt mit ihrer Mutter Julia (Judith Williams) im Streit und beschließt, gemeinsam mit ihrem Onkel, Staff-Kapitän Grimm, in die Vereinigten Staaten zu reisen. In Miami trifft sie auf ihren Vater Oliver Engelhardt (Sven Martinek). Die junge Frau möchte sich an ihm orientieren und ihren eigenen amerikanischen Traum verwirklichen.

Die Reise verspricht beste Unterhaltung – ganz im gewohnten, entspannten „Traumschiff“-Stil – und wird durch traumhafte Kulissen geprägt sein. Für diese Kombination ist „Das Traumschiff“ bekannt und beliebt. Auch an diesem Ostersonntag können sich die Zuschauerinnen und Zuschauer darauf freuen.