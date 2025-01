Nach Skandal-Berichten: Steigt Heino Ferch aus "Ingo Thiel" aus?

Etwas Abwechslung von der Fülle an Regional- und Schmunzelkrimis gesucht? Dann ist „Ingo Thiel“ einen Blick wert. Denn in der Krimireihe ermittelt Heino Ferch in Fällen, die sich nicht nur authentisch anfühlen. Die einzelnen Folgen der Serie basieren auch auf realen Begebenheiten. Bald gibt es Nachschub.

Der sechste – Ende 2023 gedrehte – Fall der Reihe betrifft Ingo Thiel persönlich. Denn in der Manteltasche der vermissten Yvonne Granger findet sich eine Visitenkarte des Kommissars. Der Ermittler gibt zu, mit der Frau ein Date gehabt zu haben. In der Wohnung von Yvonne Granger hat offensichtlich jemand sehr gründlich geputzt – oder gezielt Spuren verwischt. Doch von einer Leiche oder weiteren Indizien, die auf ein Verbrechen hindeuten, fehlt zunächst jede Spur, sodass erst einmal keine Ermittlungsgruppe zustande kommt. Also nimmt Ingo Thiel die Suche nach der Verschwundenen selbst in die Hand. Kein Wunder, dass seine Kollegen ihm angesichts der Vorgeschichte mangelnde Distanz vorwerfen. Verbirgt der Kommissar etwas? Die Ermittlungen führen schließlich bis ans Mittelmeer.