"Nelly und das Weihnachtswunder": Alle Infos zum besinnlichen ZDF-Spielfilm

In "Nelly und das Weihnachtswunder" wünscht sich Nelly Grothe nichts sehnlicher als eine ruhige Weihnachtsschicht an der Tankstelle. Doch ein unerwarteter Roadtrip durch Köln ändert alles.

Weihnachten ist für viele die wohl schönste Zeit des Jahres: Alles wirkt friedlich und still. Es sei denn man ist Paketbotin wie Nelly Grothe (Anna Schudt). Für sie herrscht im ZDF-"Herzkino"-Weihnachtsfilm "Nelly und das Weihnachtswunder" (Regie: Katja Benrath, Buch: Norbert Eberlein) noch am Heiligen Abend Hochbetrieb. Nelly macht das wenig aus. Mit Weihnachten hat die alleinstehende Frau sowieso nichts am Hut. "Letztes Jahr habe ich Weihnachten noch mit meiner Mutter gefeiert", erinnert sie sich. Doch nun, da die Mutter tot ist, kann Nelly auch getrost die Spätschicht in ihrem Zweitjob an der Tankstelle übernehmen.