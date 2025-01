"Nord Nord Mord – Sievers und der verlorene Hund": Kritik zur neuen Folge mit Peter Heinrich Brix

Wahrscheinlich liegt das Erfolgsrezept des ZDF-Quoten-Giganten "Nord Nord Mord" in einer Dreier-Mischung aus sympathischen Ermittlern, traumhaft schönen Sylt-Bildern und der leichten, aber keineswegs dummen Erzählweise begründet. Während sich die Kriminalfälle bisweilen auf Panzerknacker-Niveau zu bewegen scheinen, was die Trotteligkeit der scheinbar Bösen betrifft, gibt es am Ende meist doch noch einen interessanten Twist, auf den man auch im neuen Film "Nord Nord Mord – Sievers und der verlorene Hund" gespannt sein darf. Hinzukommen die Frotzeleien zwischen Chefermittler Sievers (Peter Heinrich Brix) sowie seinen Mitarbeitenden Hinnerk Feldmann ( Oliver K. Wnuk ) und Ina Behrendsen ( Julia Brendler ), auf die "Nord Nord Mord"-Fans auch diesmal nicht verzichten müssen.

Der Plot fängt eher harmlos an: Auf Sylt werden zwei Hunde vermisst, und die Kommissare sind etwas genervt von der Tatsache, dass diese "Fälle" von den Besitzern an sie herangetragen werden. Doch dann gibt es tatsächlich einen Toten: In der Nähe eines Leuchtturms wird Kriminalschriftsteller Leif Conradi tot aufgefunden.

Der tiefe Hunorgraben zwischen Feldmann und Co.

Die Drehbuchautoren Katja Töner und Berno Kürten (auch Regie) beginnen den mittlerweile 25. Film der Reihe mit einem tiefen Humorgraben zwischen Feldmann und seiner ewig angebeteten Ina sowie dem gemeinsamen Chef Sievers. Feldmann versucht mal wieder "cool" zu sein – und ein paar Sprüche rauszuhauen, die ihm aber von den Kollegen eher negativ "humorgespiegelt" werden. In dieser Anfangsviertelstunde zeigt die Reihe mal wieder, wie subtiler Dialogwitz und leichte Erzählweisen auch im deutschen Erfolgsfernsehen zusammenkommen können. Dass sich der Kriminalfall samt extra-tumber Antagonisten (Vincent Krüger, Patrick von Blume) wahlweise "over the top" oder auf "Fünf Freunde"-Verbrecher-Niveau bewegt, gehört ebenfalls zum Charakter der Reihe, in welcher der ein oder andere Erzählstrang gern mal überexplizit gezeichnet wird. Doch, Vorsicht! Am Ende gibt es mal wieder einen Twist, der gar nicht so läppisch ist, wie es die Tier- und Humorgeschichten in den 70 bis 80 Minuten zuvor vermuten lassen.