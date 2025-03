Patzer bei den "Rosenheim-Cops": Zuschauer verwirrt

Wie wird sich "Der Bergdoktor" verändern? Ein Ausblick auf die neuen Folgen 2026

Kaum ist die 18. Staffel von "Der Bergdoktor" im TV gelaufen, stehen schon die Dreharbeiten für die kommenden Folgen an. Was wird sich in Staffel 19 verändern? Und wer wird die ZDF-Serie verlassen? Hier gibt es alle Infos zu den neuen Folgen.