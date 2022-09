Queen Elizabeth II.: Wo wird das Begräbnis übertragen?

Am Mittwoch wurde der Sarg mit Queen Elizabeth II. vom Buckingham Palace nach Westminster Hall überführt. Am Montag findet das offizielle Staatsbegräbnis statt. Diese Sender sind live dabei.

Hunderttausende Briten säumten die Straßen in London, um von der verstorbenen Königin Abschied zu nehmen. Der neue König Charles III., seine Geschwistern Anne, Edward und Andrew sowie seine Söhnen William und Harry gingen beim Trauerzug hinter dem Sarg der Königin.

Am Montag, 19. September, wird Queen Elizabeth II. beigesetzt. Diverse Sender übertragen die Trauerfeier live. Hier ein Überblick.

ZDF: Direkt im Anschluss an das "ZDF-Morgenmagazin" sendet das ZDF ab 9 Uhr live von den Trauerfeierlichkeiten und dem Staatsbegräbnis in London. Hunderte Staats- und Regierungschefs sowie Angehörige von Königshäusern und andere Würdenträger werden in der britischen Hauptstadt erwartet. ZDF-Chefredakteur Peter Frey moderiert die Sondersendung, die bis 18.05 Uhr geht.