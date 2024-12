"Schlag den Star": Kritik zur neuen Ausgabe mit Bülent Ceyland & Stefan Mross

In der neuen Folge von "Schlag den Star" auf ProSieben treten der Comedian Bülent Ceylan und der Moderator Stefan Mross gegeneinander an. Das Duell verspricht Spannung, wenn sie um die Siegesprämie von 100.000 Euro kämpfen. Matthias Opdenhövel moderiert die Show.

Der eine ist ein bayerischer Volksmusiker, der andere ein badischer Metal-Liebhaber: Den "Immer wieder sonntags"-Moderator Stefan Mross und den Comedian Bülent Ceylan verbindet auch auf den zweiten Blick recht wenig. In der ProSieben-Show "Schlag den Star" treffen der 49-jährige Mross und der nur wenige Wochen jüngere Ceylan nun aufeinander. Gemäß dem altbewährten Prinzip der 2009 von Stefan Raab ins Leben gerufenen Sendung, gilt es, Kampfgeist, Köpfchen, Fitness und Geschick in bis zu 15 Spielrunden zu beweisen. Wer am Ende triumphiert, darf sich über 100.000 Euro Siegesprämie freuen.