"Solo für Weiss – Tödliche Wahl": Kritik zum neuen Krimi mit Anna Maria Mühe

In 'Solo für Weiss – Tödliche Wahl' muss LKA-Zielfahnderin Nora Weiss eine alte Freundin jagen, die Hauptverdächtige in einem Mordfall ist. Der neunte Film der ZDF-Reihe bringt persönliche Verwicklungen ans Licht.

Neue Aufregung für die kühle Blonde vom Fluss Trave: Nora Weiss (Anna Maria Mühe) löst ihre Fälle auf unkonventionelle Art und Weise. Ihr Privatleben hält sie so gut es geht aus den Ermittlungen raus. Im neuen Fall "Solo für Weiss – Tödliche Wahl", dem mittlerweile neunten Film der ZDF-Reihe, die 2016 erstmalig auf Sendung ging, geht es für die einzelgängerischer Zielfahnderin in Diensten des LKA trotzdem sehr persönlich zur Sache. Sie wird mit ihrer Vergangenheit auf der Polizeischule konfrontiert.

Mittlerweile ist Judith, die einst auf dem besten Weg zu einer Beamtenkarriere im Staatsdienst war, Hauptverdächtige. Schon während ihrer Ausbildung stieß sie ihre Freundin Nora vor den Kopf. So ganz erklären konnte die sich nicht, warum Judith einst beschloss, zunächst Personenschützerin zu werden und dann lange in einer Sicherheitsfirma zu arbeiten. Zuletzt hatte sie das Security-Unternehmen, das für den Geldtransport zuständig war, als Chefin geführt.

Doch, dass sie eine Täterin ist? Nora kann das nicht so recht glauben. Beim Aufspüren der Flüchtigen unterstützt sie ihr Kollege Ben Salawi (Camill Jammal) von der Kripo Lübeck.

Anna Maria Mühe spielt bereits zum neunten Mal die unterkühlte bis spröde Zielfahnderin, die Rolle ist ihr sichtlich zur zweiten Haut geworden. "Nora ist extrem zielstrebig, und um an ihr Ziel zu kommen, nimmt sie jegliche Konsequenzen in Kauf. Das beeindruckt mich. Ich habe, wie Nora, kein Problem damit, mal allein zu sein und die Zeit zu genießen", sagt die Schauspielerin über ihre Rolle.

Ganz so eigenbrödlerisch wie ihre gelegentlich fast kratzbürstig wirkende Polizistin sieht sie die Einsätze allerdings nicht. "Der Beruf führt dazu, dass es Phasen gibt, in denen man raus ist, weil man dreht und das manchmal sehr einnehmend sein kann", so Mühe. "Da ist es wichtig, Menschen um sich herum zu haben, die dafür Verständnis haben."