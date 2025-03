Spannende Neuigkeiten zu "Die Bergretter": Liebeschaos und neue Kollegen

Langweilig wird es Sebastian Ströbel sicherlich nicht. "Der Bergretter" ist für die beliebte ZDF-Serie im Einsatz, Autor, politisch engagiert, arbeitete an weiteren Projekten, hat eine Ehefrau und vier Töchter. Über 2.000 Kilometer trennen seinen Wohnort vom Drehort. Für Sebastian Ströbel ist es nicht einfach, alles unter einen Hut zu bekommen. "Es gibt die Momente, in denen man kaum Luft kriegt", gibt der 47-Jährige zu.

Während sich im Flachland langsam der Frühling ausbreitet, ist es in den Bergen noch kalt und verschneit. Warm eingepackt und mit Skischuhen bekleidet haben sich Sebastian Ströbel und Luise Bähr gemeldet und von den Dreharbeiten der 17. Staffel "Die Bergretter" berichtet. "Wir frieren für euch, um euch die neuste Action zu liefern", verkündet das Duo mit blauem Himmel und Sonnenschein im Hintergrund auf Instagram. In den neuen Folgen wird es nicht nur spannende Einsätze für die "Bergretter" geben, auch im Privatleben von Markus Kofler gibt es interessante Entwicklungen.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Das Wiedersehen

Zuletzt kämpfte Markus Kofler um das Herz der Polizistin Alex (Viktoria Ngotsé). Diese Anstrengungen schienen erfolglos zu bleiben. Doch es war auch noch Nina, die Ex-Freundin des "Bergretters", in Ramsau. Nina, gespielt von Josephin Busch, wollte nicht mehr so weitermachen, verschwand und hinterließ einen Abschiedsbrief. "Ich hab das Gefühl, ich helfe dir jetzt am meisten, wenn ich gehe", so ihre Botschaft. Doch offensichtlich hört an der Stelle die Liebesgeschichte zwischen Nina und Markus Kofler nicht auf. Bei den aktuellen Dreharbeiten ist Josephin Busch weiterhin mit dabei. Doch damit nicht genug. Auch ein Liebes-Comeback von Katharina (Luise Bähr) und Markus Kofler scheint nicht ausgeschlossen.