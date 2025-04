"Spionage, Sabotage, Fake News - Putins Krieg gegen uns": Die ZDF-Doku über Russland

Die Geschichte ist bekannt und wurde schon so oft (auch aus unterschiedlichen Perspektiven) analysiert: Trotz der "grünen Männchen", die als verdeckte Einheiten ohne Hoheitsabzeichen bereits beim Angriff auf die Halbinsel Krim für höchste Alarmbereitschaft sorgten, wurde russisches Erdgas weitergeliefert – selbst nach dem Angriff auf die Ukraine bezogen große Teile der EU weiterhin russisches Gas. Inzwischen tobt der offene Krieg in der Ukraine. Längst sind aber auch verdeckte Einheiten tätig, die per Software für Desinformation und Chaos im Cyberspace sorgen. Dabei wurde die Infiltration durch Fake News und Propaganda durch Angriffe auf die zivile Infrastruktur abgelöst – auch in Westeuropa, wobei die Social-Media-Plattformen besonders im Fokus stehen. Eine neue "Terra X History"-Sendung deckt auf, welch hybriden Krieg Putin inzwischen führt.